Въезд грузовиков в Киев сегодня запретят: когда снимут ограничения
Фото: ограничения въезда грузовиков будут действовать с 25 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве с 10: 00 ограничивают движение тяжеловесного транспорта на въезд в город в связи с жарой. Ограничение ввели из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.
Въезд будет запрещен для грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение следующих долгих выходных в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Борщаговская.
Ранее сообщалось, что Киеве на несколько дней ограничат автомобильное движение на проспекте Степана Бандеры.