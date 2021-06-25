ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Въезд грузовиков в Киев сегодня запретят: когда снимут ограничения

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 10:00
Въезд грузовиков в Киев сегодня запретят: когда снимут ограничения Фото: ограничения въезда грузовиков будут действовать с 25 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве с 10: 00 ограничивают движение тяжеловесного транспорта на въезд в город в связи с жарой. Ограничение ввели из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Въезд будет запрещен для грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение следующих долгих выходных в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Борщаговская.

Ранее сообщалось, что Киеве на несколько дней ограничат автомобильное движение на проспекте Степана Бандеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
ограничение движения
NEWS
В Украине 876 новых случаев COVID-19
В Украине 876 новых случаев COVID-19
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун