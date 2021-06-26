У Києві перекрили Хрещатик: схема руху автобусів

У Києві перекрили вулицю Хрещатик. Автобуси №24, 114 організовано за схемою №24А та 114А.

У Патрульній поліції Києва раніше повідомили, що сьогодні і завтра перекриють низку центральних вулиць у зв’язку із проведенням мотофестивалю.

Сьогодні з 12:00 до 16:00 перекрили вулицю Хрещатик: від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького та в'їзди з прилеглих вулиць.