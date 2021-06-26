ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві перекрили Хрещатик: схема руху автобусів

Новость на русском →
Київ, Субота 26 червня 2021 13:17
У Києві перекрили Хрещатик: схема руху автобусів Фото: Хрещатик перекрили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві перекрили вулицю Хрещатик. Автобуси №24, 114 організовано за схемою №24А та 114А.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

У Патрульній поліції Києва раніше повідомили, що сьогодні і завтра перекриють низку центральних вулиць у зв’язку із проведенням мотофестивалю.

Сьогодні з 12:00 до 16:00 перекрили вулицю Хрещатик: від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького та в'їзди з прилеглих вулиць.

Нагадаємо, у Києві вчора обмежили рух великовагового транспорту на в’їзд до міста в зв’язку зі спекою. Обмеження ввели через перевищення денної температури повітря понад +28 градуси.

Зазначимо, в Києві діятимуть обмеження на рух транспорту по вулиці Борщагівська.

Читайте РБК-Україна в Google News
движение транспорт
NEWS
В Україні затримуються поїзди через негоду: список
В Україні затримуються поїзди через негоду: список
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун