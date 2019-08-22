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В Киеве перекроют центральные улицы на День Независимости

Новости » Общество    22.08.2019 - 17:31
В Киеве перекроют центральные улицы на День Независимости
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В КГГА обнародовали список улиц, которые будут перекрыты

В Киеве на время празднования Дня Независимости в период с 23 по 25 августа будут перекрыты для движения транспорта центральные улицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Запрет на движение транспорта будет действовать на некоторых участках улиц Крещатик, Владимировской, а также на Русановке.

В частности:

23 августа с 07:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины возле Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);

23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках";

24 августа с 08:00 до 22:00 - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

24 августа с 07:00 до 13:00 - Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках";

24-25 августа - ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

Также сообщается, что в местах подготовки и проведения мероприятий будет действовать запрет на парковку транспортных средств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на День Независимости будет изменено движение пассажирского транспорта.

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