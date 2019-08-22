У Києві перекриють центральні вулиці на День Незалежності

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У КМДА оприлюднили список вулиць, які будуть перекриті

У Києві на час святкування Дня Незалежності у період з 23 по 25 серпня будуть перекриті для руху транспорту центральні вулиці. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Заборона на рух транспорту буде діяти на деяких ділянках вулиць Хрещатик, Володимирській, а також на Русанівці.

зокрема:

23 серпня з 07:00 до закінчення заходів - на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної) під час церемонії урочистого підняття державного прапора України біля Київської міської ради (вул.. Хрещатик, 36);

23 серпня з 7:00 до 24 серпня 18:00 на Русанівському бульварі (біля пам'ятника М. Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної та Русанівського бульвару) на час підготовки та проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках";

24 серпня з 08:00 до 22:00 - на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих без вести бійців за незалежність України;

24 серпня з 07:00 до 13:00 - Русанівська набережна - Русанівський бульвар (в напрямку Дніпровської набережної) - Русанівська набережна - Дніпровська набережна - (розворот у Дніпровській набережній, 16) - Дніпровська набережна - Русанівська набережна - Русанівський бульвар - Русанівська набережна на час проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках";

24-25 серпня - вул Володимирська (від вул. Великої Житомирської до вул. Десятинної) на час проведення фестивалю мистецтв.

Також повідомляється, що в місцях підготовки та проведення заходів буде діяти заборона на паркування транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на День Незалежності буде змінено рух пасажирського транспорту.