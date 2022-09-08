В четверг, 8 сентября, в Киеве переименовали еще 40 улиц. В частности, улица Волгоградская в Соломенском районе будет теперь улицей имени Романа Ратушного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
"Мы продолжаем дерусификацию улиц и объектов столицы. Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного", - рассказал он.
По словам главы города, кроме Волгоградской, сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
"Также сегодня, в частности, переименовали улицу Московскую в центре города в улицу Князей Острожских", - добавил Кличко.
Как сообщалось, в четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.
Напомним, переименование улиц в Киеве не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.
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