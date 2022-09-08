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У Києві перейменували ще 40 вулиць

Фото: у Києві перейменували ще 40 вулиць (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 8 вересня, в Києві перейменували ще 40 вулиць. Зокрема, вулиця Волгоградська у Солом'янському районі тепер буде вулицею імені Романа Ратушного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об’єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного", - розповів він.

За словами очільника міста, окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

"Також сьогодні, зокрема, перейменували вулицю Московську у центрі міста на вулицю Князів Острозьких", - додав Кличко.

Як повідомлялося, у четвер, 25 серпня, Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків і площ, назви яких пов'язані з Росією та СРСР.

Нагадаємо, перейменування вулиць у Києві не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. При цьому перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта чи інших процедур ЦПАУ.

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Київ