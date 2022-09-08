Фото: у Києві перейменували ще 40 вулиць (armyinform com ua)

У четвер, 8 вересня, в Києві перейменували ще 40 вулиць. Зокрема, вулиця Волгоградська у Солом'янському районі тепер буде вулицею імені Романа Ратушного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об’єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного", - розповів він. За словами очільника міста, окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. "Також сьогодні, зокрема, перейменували вулицю Московську у центрі міста на вулицю Князів Острозьких", - додав Кличко.