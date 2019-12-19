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В Киеве переименовали четыре улицы

Новости » Общество     19.12.2019 - 23:48
В Киеве переименовали четыре улицы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение поддержали депутаты Киеврады 19 декабря

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киеврады.

В частности, улицу Ивана Шевцова переименована в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе, улица Маршала Гречко - на улицу Ивана Выговского в Подольском районе, улицу Горького - на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе, улицу Подвойского - на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.

Также депутаты присвоили парке на улице Винницкой в Соломенском районе название "Парк защитников Украины".

Как известно, в случае переименования улицы нет потребности менять адрес регистрации в паспорте. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название остаются действующими.

Ранее Киевсовет переименовал улицу Выборгскую в Соломенском районе на улицу Олексы Тихого, а также проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

РБК-Украина писало, что в центральной части Киева появилась улица, названная в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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