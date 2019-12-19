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У Києві перейменували чотири вулиці

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 23:48
У Києві перейменували чотири вулиці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення підтримали депутати Київради 19 грудня

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали низку перейменувань столичних вулиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київради.

Зокрема, вулицю Івана Шевцова перейменовано на вулицю Василя Макуха у Шевченківському районі, вулицю Маршала Гречка - на вулицю Івана Виговського у Подільському районі, вулицю Горького - на вулицю Тодося Осьмачки у Деснянському районі, вулицю Подвойського - на вулицю Юрія Глушка у Шевченківському районі.

Також депутати присвоїли парку на вулиці Вінницькій у Солом’янському районі назву "Парк захисників України".

Як відомо, у разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті. Крім того, документи на право власності, авто та інші правовстановлюючі документи, у яких зазначена стара назва лишаються чинними.

Раніше Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у Солом’янському районі на вулицю Олекси Тихого, а також проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

РБК-Україна писало, що у центральній частині Києва з'явилася вулиця, названа на честь американського сенатора Джона Маккейна.

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