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В Киеве появилась улица Маккейна

Новости » Общество    04.04.2019 - 13:57
В Киеве появилась улица Маккейна
Фото: Джон Маккейн (facebook.com/johnmccain)

Улица Джона Маккейна появилась вместо улицы Ивана Кудри

В центральной части Киева появилась улица, названная в честь американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киеврады.

Сообщается, что сегодня на пленарном заседании Киеврады депутаты поддержали переименование улицы в Печерском районе. В частности, они приняли решение переименовать улицу Ивана Кудри на улицу Джона Маккейна. Также в сообщении говорится, что инициативу переименования поддержала семья покойного американского политика.

Напомним, Маккейн умер в августе 2018 года в возрасте 81 года на следующий день после того, как появилась информация о том, что он больше не будет продолжать лечение от опухоли головного мозга. Маккейн относился к числу сенаторов, которые выступали с наиболее жесткой критикой в отношении России. В частности, он не раз призывал ввести новые антироссийские санкции.

Маккейн был известен как большой друг Украины, критиковал предыдущего президента США Барака Обаму за недостаточное внимание к ней и призывал предоставить летальное оружие для борьбы против российской агрессии. По данным экспертного опроса в начале 2015 он занял третье место в списке лучших лоббистов Украины в мире.

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