В Киеве перед футболом задержали 27 человек

Фото: возле "Олимпийского" (kyiv.npu.gov.ua)

Инцидент произошел рядом со станцией метро "Олимпийская" перед футбольным матчем "Шахтер" - "Лион"

В Киеве полиция перед футбольным матчем "Шахтер" - "Лион" вечером 12 декабря задержала 27 человек, которые "провоцировали правоохранителей" возле спортивного комплекса "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Олимпийская", никто из граждан не пострадал.

"Правонарушители нецензурно бранились в адрес полицейских, бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты. На замечания правоохранителей не реагировали", - сообщили в полиции.

За "совершение противоправных действий" 27 человек доставили в территориальное управление полиции, где должны были установить их анкетные данные и в дальнейшем дать правовую оценку их действиям.

Фото: задержание возле "Олимпийского"

Напомним, в Одессе во время футбольного матча между командами "Черноморец" и "Ворскла" болельщики зажгли файеры и подожгли сиденья, 12 человек доставили в Приморский отдел полиции.