У Києві перед футболом затримали 27 осіб

Фото: біля "Олімпійського" (kyiv.npu.gov.ua)

Інцидент стався поруч зі станцією метро "Олімпійська" перед футбольним матчем "Шахтар" - "Ліон"

У Києві поліція перед футбольним матчем "Шахтар" - "Ліон" увечері 12 грудня затримала 27 осіб, які "провокували правоохоронців" біля спортивного комплексу "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що інцидент стався поруч зі станцією метро "Олімпійська", ніхто із громадян не постраждав.

"Правопорушники висловлювалися нецензурною лайкою на адресу поліцейських, кидалися снігом, намагалися вдарити піший патруль та розхитували огороджувальні турнікети. На зауваження правоохоронців не реагували", - повідомили в поліції.

За "вчинення протиправних дій" 27 осіб доправили у територіальне управління поліції, де мали встановити їхні анкетні дані та в подальшому надати правову оцінку їхнім діям.

Фото: затримання біля "Олімпійського"

Нагадаємо, в Одесі під час футбольного матчу між командами "Чорноморець" та "Ворскла" вболівальники запалили фаєри та підпалили сидіння, 12 осіб доправили до Приморського відділу поліції.