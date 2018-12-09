В Одессе за "злостное неповиновение" задержали 12 болельщиков

Фото: полиция (РБК-Украина)

В полицию доставили болельщиков одной из футбольных команд

В Одессе в ходе футбольного матча болельщики зажгли файеры и подожгли сиденья, 12 человек доставили в Приморский отдел полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Так, во время футбольного матча между командами "Черноморец" и "Ворскла", который проходил на стадионе "Черноморец" в Одессе, болельщики одной из команд зажгли файеры и подожгли сиденья.

"В Приморский отдел полиции было доставлено 12 человек, некоторые из которых оказали злостное неповиновение полицейским во время исполнения ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Пока обстоятельств события расследуются. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на Люстдорфской дороге неизвестные устроили стрельбу. Тогда ранили одного из активистов организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкін. В организации "Автомайдан" эту информацию подтвердили.