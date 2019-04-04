В Киеве на парковке произошел взрыв, есть пострадавший

В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.

Сообщается, что около 02:00 поступило сообщение о взрыве на улице Академика Вильямса на парковке перед супермаркетом. На месте полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Шевроле Эванда", который принадлежит местной жительнице. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции открыл уголовные производства по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Фото: место взрыва в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе прогремел мощный взрыв под припаркованным автомобилем. От взрыва машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие

Позже в полиции сообщили, что, по предварительной информации, взрыв произошел под асфальтовым покрытием во время проверки новой газовой трубы.