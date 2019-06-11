В Киеве ожидается высокая пожарная опасность

В Киеве с 13 по 17 июня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как предупредили в Укргидрометцентре, с 13 по 15 июня в столице ожидается высокая (4 уровня) пожароопасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарная опасность.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в Украине 12 июня жара усилится, днем ​​температура воздуха будет достигать +30 +35 градусов. Синоптик добавила, что в восточных областях, южной части и в большинстве центра - сухо, ясно, жарко, будет удерживаться пожарная опасность.

В Киеве в среду, 12 июня, будет жара, + 30 + 33 градуса. Существенных осадков не ожидается. В дальнейшем столицу накроет опять жара, будет доминировать сухой воздух.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м. Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.