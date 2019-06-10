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На реках Украины ожидается подъем уровня воды

Новости » Общество    10.06.2019 - 09:40
На реках Украины ожидается подъем уровня воды
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Уровень воды повысится на левых притоках Днестра

На левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 10 июня на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м. Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в трех областях Украины наблюдается подтопления населенных пунктов. Так, подтопления населенных пунктов зафиксированы в Херсонской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кировоградский и Винницкой областях из-за резкого изменения погоды были подтоплены более 40 жилых домов, а также приусадебные участки и подвальные помещения.

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