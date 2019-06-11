У Києві очікується висока пожежна небезпека

У Києві з 13 по 17 червня очікується висока пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як попередили в Укргідрометцентрі, з 13 по 15 червня в столиці очікується висока (4 рівня) пожежонебезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежна небезпека.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки в випадку виникнення пожежі.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, в Україні 12 червня спека посилиться, вдень температура повітря сягатиме +30 +35 градусів. Синоптик додала, що у східних областях, південній частині та в більшості центру - сухо, ясно, жарко, буде утримуватися пожежна небезпека.

У Києві в середу, 12 червня, буде спека, + 30 + 33 градуси. Істотних опадів не очікується. Надалі столицю накриє знову спека, буде домінувати сухе повітря.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, на лівих притоках Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,8 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, при сильних зливах можливе формування значного місцевого стоку.