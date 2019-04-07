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В Киеве ожидается высокая пожарная опасность

Новости » Общество    07.04.2019 - 14:48
В Киеве ожидается высокая пожарная опасность
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Киеве 9-10 апреля ожидается высокая пожарная опасность

В Киеве 9-10 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По данным "Укргидрометцентра", 9-10 апреля в Киеве ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, погода 7 апреля ожидается сухая и солнечная. По ее словам, ночью в Украине ожидается +8 градусов, только в восточных областях ночью температура будет ниже. В течение дня потеплеет до +17 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +19 градусов. При этом юго-восточный ветер может быть с порывами.

Добавим, в Киеве воскресенье ожидается до +18 градусов. Синоптик сообщила о порывах ветра в столице. При этом отметила, что существенных осадков не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.

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