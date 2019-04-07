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У Києві очікується висока пожежна небезпека

Новини » Суспільство    07.04.2019 - 14:48
У Києві очікується висока пожежна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Києві 9-10 квітня очікується висока пожежна небезпека

У Києві 9-10 квітня очікується висока пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За даними "Укргідрометцентру", 9-10 квітня в Києві очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки в випадку виникнення пожежі.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, погода 7 квітня очікується суха і сонячна. За її словами, вночі в Україні очікується +8 градусів, лише у східних областях вночі температура буде нижче. Протягом дня потеплішає до +17 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +19 градусів. При цьому південно-східний вітер може бути з поривами.

Додамо, в Києві неділю очікується до +18 градусів. Синоптик повідомила про пориви вітру в столиці. При цьому зазначила, що істотних опадів не прогнозується.

Раніше повідомлялося, що в квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.

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