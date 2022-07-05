В Киеве ожидается ухудшение погоды: прогноз на завтра
В среду, 6 июля, в Киеве ожидается непогода. В частности, гроза, в отдельных районах возможен град и сильный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Специалисты КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.
В городской администрации предупредили, что во время грозы возможны подтопления дорожной сети, поэтому на местах будет дежурить спецтехника "Киевавтодора".
Напомним, сегодня в Украине снова ожидается жаркая погода, но на западе дожди и грозы.
Кроме того, синоптики обновили прогноз погоды на июль и отметили, что украинцев ждут ливни и засуха.
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