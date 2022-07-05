В Киеве ожидается ухудшение погоды: прогноз на завтра

В среду, 6 июля, в Киеве ожидается непогода. В частности, гроза, в отдельных районах возможен град и сильный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Специалисты КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины. В городской администрации предупредили, что во время грозы возможны подтопления дорожной сети, поэтому на местах будет дежурить спецтехника "Киевавтодора".