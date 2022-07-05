Снова грозовые дожди и жара: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 5 июля, в Украине снова ожидается жаркая погода. Столбики термометров днем в среднем покажут до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе ожидаются дожди с грозами. Кроме того, осадки будут сопровождаться шквальными порывами ветра в некоторых регионах.

На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +16 +20, днем +30 +33 градуса;

на западе ночью +15 +18 градусов, а днем +29 +32;

в восточных областях ночью +16 +18, днем +30 +33 градуса;

на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +29 +34;

в центральных областях ночью +17 +19, днем +31 +34 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице днем и ночью без осадков. Ветер северный до 8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16 +19, а днем +30 +33 градуса.