Снова грозовые дожди и жара: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 5 июля, в Украине снова ожидается жаркая погода. Столбики термометров днем в среднем покажут до +30 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня на западе ожидаются дожди с грозами. Кроме того, осадки будут сопровождаться шквальными порывами ветра в некоторых регионах.
На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +16 +20, днем +30 +33 градуса;
- на западе ночью +15 +18 градусов, а днем +29 +32;
- в восточных областях ночью +16 +18, днем +30 +33 градуса;
- на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +29 +34;
- в центральных областях ночью +17 +19, днем +31 +34 градуса.
Погода в Киеве
Сегодня в столице днем и ночью без осадков. Ветер северный до 8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16 +19, а днем +30 +33 градуса.
Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на июль и отметили, что украинцев ждут ливни и засуха.
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