У Києві очікується погіршення погоди: прогноз на завтра

У середу, 6 липня, в Києві очікується негода. Зокрема, гроза, в окремих районах можливий град і сильний вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

Фахівці КМДА рекомендують під час грози закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів і дерев, а також не паркувати поруч з ними машини. У міській адміністрації попередили, що під час грози можливі підтоплення дорожньої мережі, тому на місцях чергуватиме Спецтехніка "Київавтодору".