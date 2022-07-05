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У Києві очікується погіршення погоди: прогноз на завтра

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 14:23
У Києві очікується погіршення погоди: прогноз на завтра Фото: у Києві очікується погіршення погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 6 липня, в Києві очікується негода. Зокрема, гроза, в окремих районах можливий град і сильний вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

Фахівці КМДА рекомендують під час грози закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів і дерев, а також не паркувати поруч з ними машини.

У міській адміністрації попередили, що під час грози можливі підтоплення дорожньої мережі, тому на місцях чергуватиме Спецтехніка "Київавтодору".

Нагадаємо, сьогодні в Україні знову очікується спекотна погода, але на заході дощі та грози.

Крім того, синоптики оновили прогноз погоди на липень і відзначили, що українців чекають зливи і посуха.

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