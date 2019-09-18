В Киеве ожидается сильный ветер

Иллюстративное фото ( Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Ветер будет достигать 15-20 м/с

Погода в Киеве ночью 19 сентября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 19 сентября ночью ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

"Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, 18 сентября возможны дожди во всех областях, кроме Николаевской. Также в Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха днем упадет до +12. На юге Украины температура воздуха днем достигнет +18+20. В Крыму и Крымской области также дожди, там температура воздуха днем достигнет +19+21.

В Карпатах утром 18 сентября выпал снег. Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский облачно, порывы ветра 5-6 м/с. Кроме того, температура воздуха упала до 0.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко сообщала о потеплении в конце этого месяца.

Кроме того, завтра, 19 сентября в Украине объявлено штормовое предупреждение, сохранятся сильные порывы ветра.