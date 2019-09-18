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У Києві очікується сильний вітер

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 14:40
У Києві очікується сильний вітер
Ілюстративне фото ( Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Вітер буде досягати 15-20 м/с

Погода в Києві вночі 19 вересня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 19 вересня вночі очікуються пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

"Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними синоптиків, 18 вересня можливі дощі у всіх областях, крім Миколаївської. Також у Волинській, Рівненській та Львівській областях температура повітря вдень знизиться до +12. На півдні України температура повітря вдень сягне +18+20. В Криму і Кримської області також дощі, там температура повітря вдень сягне +19+21.

У Карпатах вранці 18 вересня випав сніг. Наголошується, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, пориви вітру 5-6 м/с. Крім того, температура повітря впала до 0.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко повідомляла про потепління в кінці цього місяця.

Крім того, завтра, 19 вересня в Україні оголошено штормове попередження, збережуться сильні пориви вітру.

В Україні на завтра оголошено штормове попередження У Києві очікується сильний вітер
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