В Киеве из-за открытия елки завтра изменят маршруты троллейбусов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра будет изменено движение троллейбусов №6, 16, 18

В Киеве из-за открытия елки завтра, 19 декабря 2018 года, изменят маршруты троллейбусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра с 16:00 до 22:00 в связи с общегородскими новогодними и рождественскими мероприятиями на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) будет изменено движение троллейбусов № 6, 16, 18, конечной остановкой которых является "Майдан Независимости".

Так, троллейбус № 6 будет следовать от Минского массива до ст. м "Лукьяновская", № 16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода, № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Ограничение движения будет действовать до 24 января. Кроме того, в маршруты общественного транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Как писало РБК-Украина, в Киеве усилили охрану елок от самовольных вырубок.