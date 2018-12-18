У Києві через відкриття ялинки завтра змінять маршрути тролейбусів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра буде змінено рух тролейбусів №6, 16, 18

У Києві через відкриття ялинки завтра, 19 грудня 2018 року, змінять маршрути тролейбусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра з 16:00 до 22:00 у зв’язку із загальноміськими новорічними та різдвяними заходами на Софійській площі та Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової) буде змінено рух тролейбусів № 6, 16, 18, кінцевою зупинкою яких є "Майдан Незалежності".

Так, тролейбус № 6 слідуватиме від Мінського масиву до ст. м "Лук’янівська", № 16 - від вул. Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу, № 18 - від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкування новорічних свят. Обмеження руху діятиме до 24 січня. Крім того, у маршрути громадського транспорту будуть внесені відповідні зміни.

Як писало РБК-Україна, у Києві посилили охорону ялинок від самовільних порубок.