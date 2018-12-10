В Киеве усилили охрану елок от самовольной вырубки

Иллюстративное фото (УНИАН)

На данный момент коммунальные лесхозы начали реализацию новогодних елок

В Киеве в предновогодний период 2019 года усилили охрану елок от самовольной вырубки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеванный, мобильные группы работников лесной охраны коммунальных лесопарков и декоративного рассадника "Теремки" организовали патрулирование в предновогодний период 2019 года для обеспечения охраны хвойных насаждений от самовольной вырубки.

Особое внимание охранникибудут уделять участкам с хвойными насаждениями, примыкающим к автодорогам, железной дороге.

В КГГА отметили, что в случае незаконной вырубки размер ущерба составляет от 1152 грн до 1852 грн, в зависимости от размера дерева, а также предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-170 грн), а должностные лица от 7 до 12 необлагаемых минимумов (119-204 грн). Кроме того, незаконная вырубка наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как отмечается, в настоящее время коммунальные лесхозы начали реализацию новогодних елок. Елки можно приобрести по адресам: ул. Святошинская, 24; ул. Опришковская, 35. Цены за елку стартуют от 66 гривен.



Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева на Софийской площади в четверг, 6 декабря, начали устанавливать главную елку Украины: к искусственному каркасу прикреплены живые ветки ели. Как сообщалось, стоимость установки вместе с декором обойдется в почти 3 миллиона гривен. Общая стоимость обслуживания площади в праздничные дни обойдется примерно в 30 миллионов (с учетом затрат на декорации).