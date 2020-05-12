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В Украине возобновили работу почти 570 продуктовых рынков

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 13:06
В Украине возобновили работу почти 570 продуктовых рынков
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая

В Украине сейчас работает почти 570 продуктовых рынков в рамках ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в ОП состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса. В нем приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский в ходе совещания заявил, что нынешние показатели по коронавирусу позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием.

Как писало РБК-Украина, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Так, глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований. Он также подчеркивал, что работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами.

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийрыноккарантин
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