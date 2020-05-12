В Киеве с завтрашнего дня могут работать почти 30 продовольственных рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки
Со среды 13 мая, в Киеве могут работать 29 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, которые были введены в действие в рамках карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, с завтрашнего дня смогут работать:
- торговая площадка "Феофановский", улица Заболотного 48-А;
- рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", улица Изюмская, 1;
- ТРК "Базар на Лесной", ООО "Панорама-Инвест", улица Попудренко, 65;
- рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", улица Попудренко, 90/2;
- КП "Владимирский рынок", улица Антоновича, 115;
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
- рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
- рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;
- Т / М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;
- ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;
- рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6;
- рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;
- ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;
- ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47;
- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;
- ООО "ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;
- рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;
- ООО "Цветочная Поляна", рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;
- ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;
- рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;
- рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;
- ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;
- рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", бульвар Кольцова, 12;
- ЗАО "Фирма Лесная", рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;
- ООО №Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;
- рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24;
- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;
- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.
В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка человек с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.
Напомним, что в Украине сейчас работает почти 570 продуктовых рынков.