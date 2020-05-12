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В Киеве с завтрашнего дня могут работать почти 30 продовольственных рынков

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 19:10
В Киеве с завтрашнего дня могут работать почти 30 продовольственных рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки

Со среды 13 мая, в Киеве могут работать 29 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, которые были введены в действие в рамках карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, с завтрашнего дня смогут работать:

  • торговая площадка "Феофановский", улица Заболотного 48-А;
  • рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", улица Изюмская, 1;
  • ТРК "Базар на Лесной", ООО "Панорама-Инвест", улица Попудренко, 65;
  • рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", улица Попудренко, 90/2;
  • КП "Владимирский рынок", улица Антоновича, 115;
  • ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
  • рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
  • КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
  • рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;
  • Т / М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;
  • ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;
  • рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6;
  • рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;
  • ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;
  • ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47;
  • МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;
  • ООО "ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;
  • рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;
  • ООО "Цветочная Поляна", рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;
  • ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;
  • рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;
  • рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;
  • ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;
  • рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", бульвар Кольцова, 12;
  • ЗАО "Фирма Лесная", рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;
  • ООО №Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;
  • рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24;
  • КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;
  • ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка человек с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.

Напомним, что в Украине сейчас работает почти 570 продуктовых рынков.

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