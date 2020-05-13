ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві відкрилися більше 30 продовольчих ринків

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 12:26
У Києві відкрилися більше 30 продовольчих ринків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також у столиці запрацювали стоматологічні клініки

У Києві в рамках ослаблення карантину відновили роботу 31 продовольчий ринок. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, також з учорашнього дня відновили роботу стоматологічні клініки.

"Київ почав ослаблення обмежень. Вводимо їх поступово, щоб ситуація різко не погіршилася, і щоб весь карантин, який ми вчасно ввели не виявився даремно. Крім непродовольчих магазинів, перукарень, літніх майданчиків кафе і ресторанів і іншого малого та середнього бізнесу, зі вчора почали працювати і стоматологічні клініки. Також у Києві на сьогодні працює 31 продовольчий ринок", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, з 12 травня у Києві стартував перший етап ослаблення карантинних обмежень.

Крім цього РБК-Україна писало, що Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити роботу столичного метро з 25 травня. За його словами, в умовах, коли все більше людей повертаються на роботу в рамках ослаблення карантину, Київ чекає транспортний колапс.

Також РБК-Україна писало, що в Україні відновили роботу близько 570 продуктових ринків.

Теги Новини України КиївКиїврыноккарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся