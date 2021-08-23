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В Киеве открыли главный офис Крымской платформы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и участники саммита Крымская платформа приняли участие в открытии главного офиса инициативы. Он будет работать в центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Главный офис Крымской платформы будет работать на базе представительства Украины в автономной республике Крым, который сейчас находится в Киеве. Он будет заниматься постоянным мониторингом ситуации с правами человека на оккупированном полуострове и фиксировать там нарушения Россией международного права.

"Самое главное - это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", - сказал на открытии Зеленский.

Глава государства добавил, что открытие в центре Киева офиса Крымской платформы демонстрирует особое отношение страны к вопросу деоккупации полуострова.

Фото: в центре Киева открыли офис Крымской платформы (president.gov.ua)

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители более 40 стран.

Отметим, по итогам саммита была принята совместная декларация.

Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийУкраинаКрымКрымская платформа