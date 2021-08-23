RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві відкрили головний офіс Кримської платформи

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський та учасники саміту Кримська платформа взяли участь у відкритті головного офісу ініціативи. Він працюватиме в центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Головний офіс Кримської платформи працюватиме на базі представництва України в Автономній Республіці Крим, який зараз знаходиться в Києві. Він буде займатися постійним моніторингом ситуації з правами людини на окупованому півострові і фіксувати там порушення Росією міжнародного права.

"Найголовніше - це результат, який ми можемо отримати з деокупації Криму і допомоги кримським татарам і всім іншим кримчанам, працюючи тут щодня 24/7", - сказав на відкритті Зеленський.

Глава держави додав, що відкриття в центрі Києва офісу Кримської платформи демонструє особливе ставлення країни до питання деокупації півострова.

Фото: у центрі Києва відкрили офіс Кримської платформи (president.gov.ua)

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт Кримської платформи, участь в якому взяли представники понад 40 країн.

Відзначити, за підсумками саміту була прийнята спільна декларація.

Детальніше про хід саміту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаКримКримська платформа