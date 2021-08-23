У Києві відкрили головний офіс Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський та учасники саміту Кримська платформа взяли участь у відкритті головного офісу ініціативи. Він працюватиме в центрі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Головний офіс Кримської платформи працюватиме на базі представництва України в Автономній Республіці Крим, який зараз знаходиться в Києві. Він буде займатися постійним моніторингом ситуації з правами людини на окупованому півострові і фіксувати там порушення Росією міжнародного права.
"Найголовніше - це результат, який ми можемо отримати з деокупації Криму і допомоги кримським татарам і всім іншим кримчанам, працюючи тут щодня 24/7", - сказав на відкритті Зеленський.
Глава держави додав, що відкриття в центрі Києва офісу Кримської платформи демонструє особливе ставлення країни до питання деокупації півострова.
Фото: у центрі Києва відкрили офіс Кримської платформи (president.gov.ua)
Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт Кримської платформи, участь в якому взяли представники понад 40 країн.
Відзначити, за підсумками саміту була прийнята спільна декларація.
Детальніше про хід саміту - читайте в матеріалі РБК-Україна.