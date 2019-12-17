В Киеве открыли движение по Грушевского после акций протеста

В Киеве после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта по улице Грушевского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра организации дорожного движения КГГА.

Два часа назад сообщалось, что на улице Грушевского ограничено движение транспорта из-за массовых акций.

"Внимание! Улица Грушевского открыта для движения транспорта!", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 декабря у стен парламента началось несколько акций, в частности, против открытия рынка земли. Активисты установили палатку на проезжей части ул. Грушевского. Полицейские попытались помешать активистам, что и привело к столкновениям.

Как отмечалось, полицейские демонтировали установленные протестующими палатки. Наиболее активных участников стычки доставили в управление полиции.

В результате столкновений пострадали двое полицейских, которых доставили в больницу. Кроме того, пострадали журналисты.