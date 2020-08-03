Захоплення банку в Києві кваліфікували як теракт

Фото: місце захоплення банку в Києві (telegram.org)

Подію кваліфікували як тероризм

Поліція кваліфікувала захоплення банку в Києві як тероризм. Прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Нагадаємо, до приміщення банку "Універсал банк", розташованого у бізнес-центрі по вул. Богдана Хмельницького, зайшов чоловік з двома сумками та повідомив, що в них знаходиться вибухівка.

Це був громадянин Узбекистану, який проживав у Києві. В ході штурму будівлі чоловіка затримали. Його чекає суд і тривале тюремне ув'язнення.

Зазначимо, нападник заявляв, що бомба, яка нібито знаходиться в його портфелі, вибухне в разі його ліквідації.

Нагадаємо, правоохоронці не знають чи є зброя у чоловіка, який сьогодні в центрі Києва захопив відділення банку.

Зазначимо, в Києві чоловік погрожував підірвати відділення АТ "Універсал Банк", з місця події з'явилися перші фото.