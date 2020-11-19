В Киеве откроют международный штаб по борьбе с дезинформацией

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

В Киеве появится штаб-квартира международного офиса по борьбе с дезинформацией и фейками. Это является инициативой президента Владимира Зеленского.

Об этом на видеоконференции с главой МИД Бразилии Эрнесто Араужо заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает сайт ведомства.

На переговорах Кулеба выступил за активизацию украинско-бразильских отношений в сферах торговли, инвестиций, образования, культуры и инноваций. Стороны также обсудили подготовку визита президента Бразилии в Украину в следующем году.

Кулеба предложил провести в ближайшее время совместный бизнес-форум, а также рассказал бразильской стороне о создании Крымской платформы.

"Отдельной темой разговора стала борьба с дезинформацией. Украинский министр рассказал об инициативе президента Украины открыть в Киеве штаб-квартиру международного офиса, который будет заниматься проблематикой противодействия дезинформации и фейковым новостям", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский предложил ООН открыть такую штаб-квартиру в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее в онлайн-режиме. По его словам, дезинформация может влиять на мировые рынки, биржи и избирательные процессы.

Ранее журналисты Bellingcat опубликовали расследование о том, что военная разведка России координировала распространение фейков о катастрофе MH17 на Донбассе.