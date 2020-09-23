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Зеленский предложил ООН открыть в Киеве штаб-квартиру по противодействию пропаганды

Киев, Среда 23 сентября 2020 23:32
Зеленский предложил ООН открыть в Киеве штаб-квартиру по противодействию пропаганды
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН открыть в Киеве штаб-квартиру по противодействию пропаганде. Мир должен активно противодействовать дезинформации.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава украинского государства убежден, что мир привык к ужасным новостям, которые "все еще шокируют, но быстро забываются, когда в глобальной повестке дня взрывается новая информационная бомба". Он убежден, что дезинформация может влиять на мировые рынки, биржи и избирательные процессы.

"Украина, как одна из стран, которая с 2014 активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганды", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что Украина будет принимать активное участие в процессе реформирования Совета безопасности ООН.

Кроме того, Зеленский раскритиковал Организацию Объединенных Наций, сравнив с системой, которая "дала сбой".

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