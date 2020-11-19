У Києві відкриють міжнародний штаб по боротьбі з дезінформацією

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

У Києві з'явиться штаб-квартира міжнародного офісу по боротьбі з дезінформацією і фейками. Це є ініціативою президента Володимира Зеленського.

Про це на відеоконференції з главою МЗС Бразилії Ернесто Араужо заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає сайт відомства.

На переговорах Кулеба виступив за активізацію українсько-бразильських відносин у сферах торгівлі, інвестицій, освіти, культури та інновацій. Сторони також обговорили підготовку візиту президента Бразилії до України наступного року.

Кулеба запропонував провести найближчим часом спільний бізнес-форум, а також розповів бразильській стороні про створення Кримської платформи.

"Окремою темою розмови стала боротьба з дезінформацією. Український міністр розповів про ініціативу президента України відкрити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу, який буде займатися проблематикою протидії дезінформації і фейковим новинам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський запропонував ООН відкрити таку штаб-квартиру в ході свого виступу на Генеральній асамблеї в онлайн-режимі. За його словами, дезінформація може впливати на світові ринки, біржі та виборчі процеси.

Раніше журналісти Bellingcat опублікували розслідування про те, що військова розвідка Росії координувала поширення фейків про катастрофу MH17 на Донбасі.