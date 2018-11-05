В Киеве отключили воду на 7 улицах в связи с аварией на водопроводе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в 10 жилых домах

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в понедельник, 5 ноября, отключена подача воды в дома на семи улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к около десятку домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Академика Ромоданова, 6/29;

ул. Анри Барбюса, 22/26;

ул. Александра Кошица, 4;

ул. Изюмская, 7;

ул. Маршала Гречко, 18, 18А;

ул. Дашавская, 24-Д;

ул. Полевая, 24.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

Отметим, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.