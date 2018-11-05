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В Киеве отключили воду на 7 улицах в связи с аварией на водопроводе

Новости » Общество    05.11.2018 - 11:55
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в 10 жилых домах

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в понедельник, 5 ноября, отключена подача воды в дома на семи улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к около десятку домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Академика Ромоданова, 6/29;
  • ул. Анри Барбюса, 22/26;
  • ул. Александра Кошица, 4;
  • ул. Изюмская, 7;
  • ул. Маршала Гречко, 18, 18А;
  • ул. Дашавская, 24-Д;
  • ул. Полевая, 24.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

В Киеве отключили воду на 7 улицах в связи с аварией на водопроводе

Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

Отметим, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.

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