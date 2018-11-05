В Киеве отключили воду на 7 улицах в связи с аварией на водопроводе

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в 10 жилых домах
В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в понедельник, 5 ноября, отключена подача воды в дома на семи улицах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.
Отмечается, что по состоянию на 11:00 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
В целом поставка воды отключена к около десятку домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.
Отметим, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.