У платіжках киян за жовтень не буде відображено розмір субсидії за воду, - "Київводоканал"

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Перерахунок розміру субсидій за воду буде відображений у наступних платіжкаж киян

У "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що це пов'язано із некоректною роботою програмного забезпечення "Житлові субсидії" та у зв’язку із внесеними змінами у порядок призначення житлової субсидії.

"Але після усунення вказаного недоліку у квитанціях субсидіантів буде відображено суму призначеної субсидії за два місяці - жовтень та листопад", - уточнили на підприємстві.

Також уточнили, що громадянам, які за жовтень сплатять житлово-комунальні послуги у повному обсязі, буде здійснено перерахунок з урахуванням суми субсидії.

"Наприклад, якщо сума субсидії за жовтень складатиме 200 грн, а за листопад 300, то у платіжці за листопад субсидія буде 500 грн. Якщо ви не зможете оплатити послуги холодного водопостачання та водовідведення у повному обсязі, через що виникне заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії", - сказали у прес-службі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до осені 2019 року в Україні буде проведена 100-відсоткова монетизація субсидій.