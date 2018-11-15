В Киеве отключили воду на 11 улицах из-за аварии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ремонтники обещают починить повреждения в течение суток

Холодную воду отключили жителям одиннадцати улиц столицы утром 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Київводоканалу".

Отмечается, что по состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

ул. Юрия Ильенко, 5;

ул. Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;

ул. Новопирогівська, 25/24;

ул. Щусева, 44;

ул. Петра Панча, 5;

ул. Оноре де Бальзака 78/18;

ул. Планерная, 32, 35, 37;

пр-т. Космонавта;

ул. Комарова, 28;

ул. Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Героев Севастополя, 17В.

В "Киевводоканале" отметили, что повреждения ликвидируют в течение суток.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

Отметим, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.