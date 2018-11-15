В Киеве отключили воду на 11 улицах из-за аварии

Ремонтники обещают починить повреждения в течение суток
Холодную воду отключили жителям одиннадцати улиц столицы утром 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Київводоканалу".
Отмечается, что по состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
В "Киевводоканале" отметили, что повреждения ликвидируют в течение суток.
Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.
Отметим, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.