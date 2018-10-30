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В платежках киевлян за октябрь не будет отражен размер субсидии за воду, - "Киевводоканал"

Новости » Общество    30.10.2018 - 17:02
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Перерасчет размера субсидий за воду будет отражен в следующих платежкаж киевлян

В "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что это связано с некорректной работой программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии.

"Но после устранения указанного недостатка в квитанциях субсидіантів будет отражена сумма назначенной субсидии за два месяца - октябрь и ноябрь", - уточнили на предприятии.

Также уточнили, что гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии.

"Например, если сумма субсидии за октябрь составит 200 грн, а за ноябрь 300, то в платежке за ноябрь субсидия будет 500 грн. Если вы не сможете оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения в полном объеме, из-за чего возникнет задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии", - сказали в пресс-службе.

В платежках киевлян за октябрь не будет отражен размер субсидии за воду, - &quot;Киевводоканал&quot;

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что к осени 2019 года в Украине будет проведена 100-процентная монетизация субсидий.

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