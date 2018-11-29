У Києві відключили холодну воду на 24 вулицях

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби
У Києві у четвер, 29 листопада, відключили холодну воду на 24 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що аварійні бригади підприємства наразі працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють відремонтувати все протягом однієї доби. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами:
Нагадаємо, нещодавно у "Київводоканалі" пояснили, що причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом.