У Києві відключили холодну воду на 24 вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби

У Києві у четвер, 29 листопада, відключили холодну воду на 24 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що аварійні бригади підприємства наразі працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють відремонтувати все протягом однієї доби. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами:

пров. Квітучий,4, 6, 8, 10;

вул. Тургенєвська, з 3 по 9;

вул. Олеся Гончара, 88А;

вул. Шота Руставелі, 1, 3;

вул. Басейна, 12;

вул. Левандовська, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;

вул. Редутна, 38, 40, 42, 44;

вул. Олександра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16;

вул. Римського-Корсакова з 1 по 20;

вул. Козацька, 17, 19, 20;

пров. Щоглівський, 2, 3, 5, 6;

вул. Газопровідна, 2;

вул. Щусєва, 19/11;

вул. Приозерна, 6А;

вул. Миколи Закревського, 45А;

вул. Гната Хоткевича, 7;

вул. Малинська;

вул. Миколи Ушакова, 8, 10, 34, 34А;

вул. Шепетівська, з 1 по 10;

вул. Шевченка, з 149 по 193;

вул. Левка Мацієвича, 5;

вул. Миколи Лукаша, 40, 44А, 48;

вул. Василя Липківського, 35А;

вул. Стадіонна, 13.

Нагадаємо, нещодавно у "Київводоканалі" пояснили, що причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом.