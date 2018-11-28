У "Київводоканалі" пояснили причину неприємного запаху у Подільському районі

Фото: колектор (facebook.com/vodokanal)

Неприємні запахи поширюються із колекторів на Глибочицькій

Причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі Києва є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що працівники підприємства у вересні та жовтні 2018 року проводили огляди вузлів переключень у каналізаційній мережі для з'ясування причин та місць розповсюдження неприємних запахів по Глибочицькій.

"За результатами проведеного аналізу визначено, що джерелом розповсюдження неприємних запахів по вул. Глибочицькій є старі підвідні колектори 1200-1400 мм, які врізаються в Другу нитку міського каналізаційного колектору. Каналізаційні мережі, враховуючи свою специфіку та накопичення газів, потребують природної фанової вентиляції, але в даному випадку, в районі вул. Глибочицької є велике скупчення каналізаційних мереж та перепад рівня стічних вод в каналізаційних камерах, що спричиняє наднормовий потік газів, які потрапляють на поверхню", - зазначили у "Київводоканалі".

Працівники підприємства загерметизували кришки люків для припинення поширення неприємних запахів. Як зазначає директор "Київводоканалу" Дмитро Новицький, далі необхідно буде встановити ситему дезодорації повітря в оглядових колодязях.

"Зараз вирішується питання щодо закупівлі необхідного устаткування та пошуку джерела фінансування", - сказав він, додавши, що проблему неприємного запаху на Глибочицькій буде вирішено найближчим часом.

Новицький підкреслив, що каналізаційні мережі Києва налічують майже 3000 км, понад 30% з них у вкрай зношеному стані, оскільки були збудовані ще у 60-70 роках минулого століття.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 27 листопада, "Київводоканал" відключив холодну воду на десяти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання.