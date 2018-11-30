У Києві відключили холодну воду мешканцям 10 вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби

У Києві у п'ятницю, 30 листопада, відключили холодну воду на десяти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що аварійні бригади підприємства наразі працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють відремонтувати все протягом однієї доби. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами:

вул. Левандовська, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;

пров. Бутишів, 13, 17;

вул. Редутна, 38, 40, 42, 44;

вул. Желябова, 4, 6;

вул. Кирилівська, 170;

вул. Тулузи, 3, 3А, 5;

вул. Левка Мацієвича, 5;

вул. Василя Липківського, 35А;

вул. Гладківська, 8;

вул. Генерала Тупікова, 11.

Нагадаємо, у Києві у четвер, 29 листопада, відключили холодну воду на 24 вулицях у зв'язку із проривами на мережах водопостачання.

Нещодавно у "Київводоканалі" пояснили, що причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом.