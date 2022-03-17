В Киеве остатки сбитой ракеты упали на многоэтажку. Произошло разрушение и возгорание

Сегодня, 17 марта, около 5 часов утра украинские военные сбили российскую ракету, обломки которой упали на многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.
"В результате падения остатков сбитой ракеты, произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", - говорится в сообщении.
В 5:49 возгорание на площади 20 кв. м было ликвидировано. Спасатели эвакуируют людей с 11-го и выше этажей. Также они разбирают разрушенные конструкции и ищут пострадавших.
На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.
По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек. Информация уточняется.
Напомним, в Киеве обломок вражеского снаряда попал в многоэтажку в Шевченковском районе из-за чего произошел обвал здания.
Ранее российские оккупанты обстреляли жилые дома в Подольском районе и в районе Осокорков.
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