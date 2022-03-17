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У Києві залишки збитої ракети впали на багатоповерхівку. Сталося руйнування і загоряння

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Київ, Четвер 17 березня 2022 06:58
У Києві залишки збитої ракети впали на багатоповерхівку. Сталося руйнування і загоряння Фото: у Києві уламки ракети впали на багатоповерховий будинок (ДСНС України)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 17 березня, близько 5 години ранку українські військові збили російську ракету, уламки якої впали на багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

"В результаті падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му і технічному поверсі, а також загоряння в квартирі на 16-му поверсі", - йдеться в повідомленні.

О 5:49 загоряння на площі 20 кв.м було ліквідовано. Рятувальники евакуюють людей з 11-го і вище поверхів. Також вони розбирають зруйновані конструкції і шукають постраждалих.

На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 осіб особового складу.

За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждали. Загинула 1 людина. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Києві уламок ворожого снаряда потрапив у багатоповерхівку у Шевченківському районі, через що стався обвал будівлі.

Раніше російські окупанти обстріляли житлові будинки в Подільському районі та в районі Осокорків.

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