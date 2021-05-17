В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.
На входной двери станции метро висит вывеска: "Станция закрыта из-за причины попадания человека на рельсы".
"Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в пресс-службе метрополитена.
В пресс-службе отметили, что об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
Обновлено.
На сайте полиции Киева опубликовали фото с места падения человека под поезд.
"В настоящее время движение поездов на "красной" линии метро временно приостановлено. Сотрудники профильных служб делают все возможное, чтобы вытащить мужчину из-под поезда", - говорится в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в управлении полиции метрополитена.
Также в пресс-службе киевского метрополитена обновили информацию о движении поездов. Сообщается, что поезда по "красной" линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная".
Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров.
Напомним, ранее в Киеве сообщали о "минировании" десяти станций метро.
Кроме того, взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве. Информация о "минировании" не подтвердилась.
Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.