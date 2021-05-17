UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

На входной двери станции метро висит вывеска: "Станция закрыта из-за причины попадания человека на рельсы".

"Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

В пресс-службе отметили, что об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Обновлено.

На сайте полиции Киева опубликовали фото с места падения человека под поезд.

"В настоящее время движение поездов на "красной" линии метро временно приостановлено. Сотрудники профильных служб делают все возможное, чтобы вытащить мужчину из-под поезда", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве пассажир упал под поезд (kyiv.npu.gov.ua)

Происшествие зарегистрировано в управлении полиции метрополитена.

Также в пресс-службе киевского метрополитена обновили информацию о движении поездов. Сообщается, что поезда по "красной" линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная".

Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров.

Напомним, ранее в Киеве сообщали о "минировании" десяти станций метро.

Кроме того, взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве. Информация о "минировании" не подтвердилась.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины метротранспорт