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У Києві зупинено рух потягів на "червоній" лінії метро

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві зупинено рух потягів на "червоній" лінії метро. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.

На вхідних дверях станції метро висить вивіска: "Станція закрита з причин потрапляння людини на колію".

"Рух поїздів зупинено. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців", - повідомили у прес-службі метрополітену.

У прес-службі зазначили, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Оновлено.

На сайті поліції Києва опублікували фото з місця падіння людини під потяг.

"На даний час рух поїздів на "червоній" лінії метро тимчасово призупинено. Співробітники профільних служб роблять усе можливе, аби витягти чоловіка з-під потягу", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Києві пасажир упав під потяг (kyiv.npu.gov.ua)

Подія зареєстрована в управлінні поліції метрополітену.

Також у прес-службі київського метрополітену оновили інформацію про рух поїздів. Повідомляється, що поїзди по "червоній" лінії курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції "Лісова".

Станції "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна" зачинено для пасажирів.

Нагадаємо, раніше в Києві повідомляли про "мінування" десять станцій метро.

Крім того, вибухівку шукали на станції метро "Хрещатик" в Києві. Інформація про "замінування" не підтвердилася.

Як писало РБК-Україна, у квітні в Харкові замінували відразу чотири торгівельні центри. Із закладів довелося евакуювати понад 1500 людей.

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