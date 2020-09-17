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В Киеве оштрафовали около 40 руководителей общежитий из-за нарушений карантина

Киев, Четверг 17 сентября 2020 17:31
В Киеве оштрафовали около 40 руководителей общежитий из-за нарушений карантина
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве суды удовлетворили административные протоколы в отношении около 40 руководителей столичных общежитий из-за несоблюдения карантинных требований. Их оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, сейчас в столице в зоне риска находятся именно общежития.

"Сегодня составлено около 40 протоколов на администрации общежитий. Вчера мы получили данные с судов, они положительно розглянулись. На тех руководителей, которые не соблюдают правила (карантина - ред.) наложены штрафные санкции в размере 34 тысяч гривен", - сказал Рубан.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантин. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).

Отметим, с понедельника в Киеве действуют ограничения "оранжевой" зоны карантина.

Также сообщалось, что Киев и еще 19 областей в Украине не готовы к ослаблению карантина.

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