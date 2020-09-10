ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантин

Киев, Четверг 10 сентября 2020 22:10
В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинные ограничения. Это делает их потенциально опасными в плане распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Нарушение санитарных мер обнаружили у 38% проверенных столичных общежитий. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).

"Таковы результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдения Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости, что связано с тем, что в них трудно держать дистанцию, а также молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов.

Отмечается, что за указанный период специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 установлены нарушения и составлены протоколы.

Напомним, 10 сентября после обновления карантинного зонирования Киев попал в "оранжевую зону".

Кроме того, Олег Рубан объяснил, почему Киев попал в "оранжевую зону".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус КиевкарантинобщежитиеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь