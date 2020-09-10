В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинные ограничения. Это делает их потенциально опасными в плане распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Нарушение санитарных мер обнаружили у 38% проверенных столичных общежитий. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).

"Таковы результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдения Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости, что связано с тем, что в них трудно держать дистанцию, а также молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов.

Отмечается, что за указанный период специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 установлены нарушения и составлены протоколы.

Напомним, 10 сентября после обновления карантинного зонирования Киев попал в "оранжевую зону".

Кроме того, Олег Рубан объяснил, почему Киев попал в "оранжевую зону".